На соціальні гарантії

Упродовж січня цього року працедавці Тернопільської області спрямували на соціальні потреби 289,4 мільйона гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 21,9 мільйона .

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький. Фактична сплата перевищила очікувану на пів відсотка, отож до бюджету додатково надійшло 1,4 мільйона гривень. Із початку 2020-го, до речі, змінився розмір мінімального страхового внеску. Якщо торік він становив 918,06, то нині складає 1039,06 гривні.

– Отримані кошти єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування направляються на забезпечення соціальних потреб жителів області, — підсумував Валерій Лісницький. — Насамперед на пенсійні виплати, виплати в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, виплати по безробіттю, виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням. Тому вкрай важливо не допускати виплат заробітної плати «в конвертах», сумлінно ставитися до своєчасної оплати праці та сплати єдиного внеску.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області