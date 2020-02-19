Уже під час цієї кампанії декларування доходів громадян та е-декларування особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ДПС спільно з Пенсійним фондом України здійснили налаштування електронного сервісу в частині отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для фізичних осіб сервіс функціонує в меню «ЕК для громадян» приватної частини електронного кабінету. Після проходження електронної ідентифікації він надає змогу, не виходячи з дому, в будь-який час отримати інформацію про себе. Відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків із Державного реєстру фізичних осіб надаються за результатами обробки запиту (F1300203). Останній заповнюється автоматично відповідно до реєстраційних даних платника податків. Відповідь можна переглянути у вкладці «Вхідні документи» меню Вхідні/вихідні документи. Середня тривалість обробки запиту становить орієнтовно 30 хвилин.

Податківці зазначили, що відомості надаються за останні три роки (поквартально) відповідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ), які подаються податковими агентами та поданих фізичними особами, фізичними особами — підприємцями або фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, податкових декларацій.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області