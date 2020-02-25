Недержавне пенсійне забезпечення: алгоритм розрахунку податкової знижки

Порядок застосування податкової знижки передбачений статтею 166 Податкового кодексу України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 166.3.5 її пункту 166.3 платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати, зокрема, суму витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом із недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які не перевищують (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування):

а) при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом із недержавним пенсійним фондом платника податку, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління чи за їх сукупністю — суму, визначену в першому абзаці підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169;

б) при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом із недержавним пенсійним фондом, або на банківський пенсійний депозитний рахунок, пенсійний вклад, рахунок учасника фонду банківського управління на користь такого члена сім’ї чи за їх сукупністю — 50 відсотків суми, визначеної в згаданому першому абзаці підпункту 169.4.1, в розрахунку на кожного застрахованого члена сім’ї.

Алгоритм розрахунку податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у частині сум витрат на сплату страхових внесків за наслідками 2019 року розраховується таким чином:

— на підставі підтверджувальних документів визначається сума витрат, яку дозволяється включити до податкової знижки, яка не повинна перевищувати при страхуванні платника податку або за пенсійним контрактом платника податку 32280 грн (2690 грн х 12 міс.), при страхуванні члена сім’ї платника податку першого ступеня споріднення або за пенсійним контрактом на користь такого члена сім’ї — 16140 грн (2690 грн х 12 міс. х 50 відсотків);

— визначається база оподаткування — задекларована річна загальна сума оподатковуваних доходів зменшується на фактично нараховані (утримані) протягом звітного року податковими агентами суми страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду та на суму наданої платнику податку податкової соціальної пільги (за її наявності);

— розраховується сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язані в зв’язку з використанням права на податкову знижку — із суми ПДФО утриманого (сплаченого) із заробітної плати за рік віднімаємо суму ПДФО, визначену як добуток бази оподаткування, зменшеної на суму понесених платником податку витрат на сплату страхових внесків, та ставки податку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області