Оподаткування гарантійної заміни

Відповідно до пункту 187.8 статті 187 Податкового кодексу України датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на митну територію України є дата подання митної декларації для митного оформлення. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно ж із пунктом 206.1 статті 206 під час увезення товарів на митну територію України суми податку підлягають сплаті до державного бюджету платниками податку до/або на день подання митної декларації безпосередньо на єдиний казначейський рахунок, окрім операцій, за якими надається звільнення (умовне звільнення) від оподаткування.

Пунктом 198.3 статті 198 визначено, що податковий кредит звітного періоду визначається, виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193, протягом такого звітного періоду в зв’язку із, зокрема,:

— придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;

— увезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював він оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до пункту 198.2 статті 198 для операцій із увезення на митну територію України товарів датою віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов’язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187.

При ввезенні товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку (пункт 201.12 статті 201).

Тобто при митному оформленні товарів, що ввозяться на митну територію України, в тому числі в зв’язку з гарантійною заміною попередньо ввезених товарів, платник податку здійснює сплату ПДВ за податковими зобов’язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 та на дату сплати відносить суми податку до податкового кредиту на підставі належним чином оформлених митних декларацій незалежно від того, почали такі товари використовуватися в оподатковуваних операціях платника податків чи ні.

Окрім того, оскільки при гарантійній заміні неякісний товар повертається продавцю, і кошти при цьому покупцю не повертаються, а зараховуються в рахунок постачання (заміни) іншого (аналогічного) товару (тобто набувають статус оплати за інший аналогічний товар), то на дату повернення неякісного товару постачальник повинен скласти розрахунок коригування на зменшення податкових зобов’язань до податкової накладної, складеної за операцією з постачання такого товару, та скласти нову податкову накладну відповідно до пункту 201.7 статті 201.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області