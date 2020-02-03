Пенсіонери та інваліди не укладають угоди про добровільну сплату єдиного внеску

Відповідно до четвертої частини статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України від 9 липня 2003 року за номером 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Окрім того, пунктом 5 розділу ІІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449, визначено, що фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 другого із заданих Законів, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови самостійного визначення для себе бази нарахування єдиного внеску, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої першим із згаданих Законів. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Такі платники мають право на добровільне нарахування та сплату єдиного внеску в порядку, встановленому для фізичних осіб — підприємців пунктами 4 і 5 розділу IV озвученої інструкції, а також подання звітності відповідно до пункту 2 розділу III Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року за номером 435 із змінами та доповненнями.

Тобто фізичні особи — підприємці, які є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю, можуть не укладати договори про добровільну сплату єдиного внеску у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області