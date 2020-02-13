Переходимо до застосування програмних реєстраторів

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомляє, що суб’єкти господарювання, які в зв’язку із застосуванням програмних РРО вирішили відмовитися від застосування РРО, строк служби яких не закінчився, повинні скасувати реєстрацію таких реєстраторів у порядку, встановленому мінфіном, із поданням до контрольних органів відповідних звітних документів. Законодавча норма набере чинності з 19 квітня 2020 року.

Податківці нагадують, що нові закони про РРО (мова про Закони України за номерами 128-IX і 129-IX «Про внесення змін до Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг») відкрили суб’єктам господарювання можливість використовувати замість традиційної спеціальну програму, призначену для реєстрації розрахункових операцій. Її можна встановити на будь-який гаджет, у тому числі і на смартфон. ДПС забезпечує безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктом господарювання. Тобто безкоштовним буде не тільки скачування самої програми, але і її підтримка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області