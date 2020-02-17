Популярні послуги

Упродовж січня цього року 17 центрів обслуговування платників органів ДПС Тернопільської області відвідали 23556 платників податків. Податківці краю надали їм 7852 адміністративні послуги.

Більшість з останніх отримані в Тернопільському управлінні — 2889 (36,89 відсотка). Трохи менше — в Кременецькому, Чортківському і Козівському управліннях: відповідно 1596 (20,3%), 1216 (15,5%), 873 (11,1%) послуг. Теребовлянське управління та ГУ ДПС в області надали 856 (10,1%) та 422 (5,4%) адміністративні послуги.

У структурі наданих адміністративних послуг найбільшу питому вагу займає видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Цією послугою скористався 3801 житель краю, що становить 48,4 відсотка від загальної кількості. Також значну кількість послуг було надано з реєстрації книг обліку доходів та обліку доходів і витрат платникам єдиного податку — 731 (9,3%), щодо видачі відомостей із Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків — 650 (8,3%), надання витягів із реєстру платників єдиного податку — 584 (7,4%), реєстрації книг обліку розрахункових операцій — 560 (7,1%).

У приміщенні ЦОП Тернопільської ДПІ працівники сектору реєстрації користувачів управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДПС України надають послуги з безкоштовної видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису для юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадян. У січні 2020 року працівники підрозділу сформували і видали 6852 відкриті ключі електронного цифрового підпису.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області