Правильно заповнюємо таблицю 2 додатка 5 до декларації з ПДВ

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені першим абзацом згаданого пункту 44.1.

Згідно з підпунктом 5 пункту 10 розділу ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року за номером 21, додатками до декларації є, зокрема, розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів — додаток 5.

При цьому таблиця 2 додатка 5 передбачає розшифровку в розрізі контрагентів операцій із придбання товарів/послуг із ПДВ, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою сім відсотків, та в рядку «Усього за звітний період, у тому числі:» зазначаються показники з рядка «усього за касовим методом відповідно до пункту 187.10 статті 187 ПКУ».

Разом із цим відповідно до пункту 44 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу тимчасово, до першого січня 2022 року, платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 270400 згідно з УКТ ЗЕД, надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом.

Отже, у складі таблиці 2 додатка 5 також відображаються суми ПДВ, які формують податковий кредит платника відповідно до згаданого пункту 44.

При цьому, в графі 4 таблиці 2 додатка 5 проставляється позначка «+» лише у випадку, якщо суми податку включаються до складу податкового кредиту за касовим методом відповідно до теж уже згаданого пункту 187.10.

Тобто в рядку «усього за касовим методом відповідно до п. 187.10 ст. 187 ПКУ» таблиці 2 додатка 5 зазначаються обсяги постачання та суми ПДВ, які включаються до складу податкового кредиту за касовим методом лише відповідно до пункту 187.10.

Якщо сума ПДВ, зазначена в податковій накладній, включається платником податку до податкового кредиту частково за касовим методом відповідно до пункту 187.10, частково за касовим методом відповідно до пункту 44 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, і частково за правилом «першої події», то в таблиці 2 додатка 5 суми ПДВ зазначаються в окремих рядках. Залежно від періоду сплати така податкова накладна може бути включена до складу податкового кредиту та, відповідно до таблиці 2 додатка 5, декілька разів у різних податкових періодах виходячи з суми ПДВ, що включається до складу податкового кредиту.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області