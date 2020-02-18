Ще не пізно стати учасниками тестування

Триває тестування безкоштовного додатку «пРРОсто», в якому беруть участь орієнтовно три тисячі користувачів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Програмне рішення для смартфонів і планшетів, що підтримують операційні системи Android та iOS, доступне для зареєстрованих користувачів, які виявили зацікавленість у тестуванні. Водночас запис із реєстрацією на тестування продовжується на сайті за посиланням: https://prrosto.kmu.gov.ua.

При неотриманні запрошення податківці пропонують записатися на тестування повторно, подавши електронну заявку за вказаною адресою.

Не зайве нагадати, що всі суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі матимуть можливість застосовувати програмні РРО. Така альтернатива звичайним РРО з’явилася завдяки законодавчим змінам, внесеним Законом України від 20 вересня 2019 року за номером 128-IX.

Програмний РРО — це, умовно кажучи, програма, яка завантажується на будь-який пристрій (смартфон, планшет тощо) та в якій фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області