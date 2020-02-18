Сьомий тріумф «Хіміка» Тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Ґадз» теж не пасла задніх на фіналі чотирьох Кубка України

Історичне для Кам’янська Дніпропетровської області проведення першого в цьому місті фіналу чотирьох Кубка України з волейболу серед жіночих команд удалося минулих п’ятниці-суботи на славу. Навіть попри те, що грошовиті власники абсолютного дебютанта й водночас лідера вітчизняної першості так і не дочекалися першого в історії тріумфу сформованої ними перед початком сезону команди.

Серед тих, хто місяць тому виборов право безпосередньо посперечатися за почесний трофей, і тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Ґадз». Підопічні Віктора Туркули тоді так само в Кам’янську за підсумками третього етапу турніру фінішували другими після господарок майданчика, випередивши чернігівський «Університет» і вінницький «Білозгар».

У фіналі ж сподіватися на слабшого конкурента нашим землячкам апріорі не доводилося. І все ж — доля їм посміхнулася, визначивши в суперниці по півфіналу запорізьку «Орбіту», а не той же «Прометей» чи незаперечних тріумфаторок останнього десятиліття з южненського «Хіміка».

Саме «Галичанка» з «Орбітою» і відкрили свято жіночого волейболу, подарувавши глядачам непоступливу азартну боротьбу, в якій, звісно, не обійшлося без помилок з обох сторін, однак перемога, без сумніву, дісталася тим, хто на неї більше заслуговував. На радість тернопільських прихильників гри над сіткою їхні улюблениці під орудою лідерів, досвідченої диспетчерки Тетяни Хилюк і головного бомбардира Олександри Міленко вже зі старту продемонстрували максимальну самовіддачу, яка дозволила їм бути набагато переконливішими в кінцівках перших двох партій — 25:22, 25:21.

Утім суперниці, діями яких нині керує головний тренер жіночої збірної України Гарій Єгіазаров, здаватися без бою теж наміру не мали, переконливо взявши реванш над дещо розслабленими конкурентками в третьому сеті — 25:11. Однак до кульмінаційної п’ятої партії справа не дійшла насамперед завдяки волейболісткам «Галичанки», які таки дослухалися до слів наставників і зуміли відновити максимальну сконцентрованість на майданчику. Тож вирішальним у зустрічі став четвертий сет, перевага в якому тернопільської команди була очевидна всім — 25:19 і 3:1 у матчі.

Натомість двобій «Хіміка» із «Прометеєм» фахівці чи не одностайно визнали гідним фіналу. На стартовий успіх останнього (25:18) багаторазові чемпіонки і володарки кубка відповіли двома поспіль разючими уколами (двічі по 25:21) і… двома матчболами наприкінці четвертого сету. Не реалізувавши, зрештою, їх і подарувавши господаркам майданчика надію (27:25), на тай-брейку п’ятої вирішальної партії вже самі опинилися, так би мовити, за два кроки від поразки — 10:13.

Але на те, очевидно, й існує досвід багаторічних лідерок вітчизняного жіночого волейболу, аби в такі гарячі миті не зламатися під натиском суперника, який не тільки не поступається в класі, а ще й має несамовиту підтримку власної торсиди. Тож переможне, зауважте, не п’ятнадцяте, а двадцяте очко, «Хімік» здобув невідпорним ейсом із подачі (20:18), змусивши господарок майданчика відкласти мрії про першу в історії свого клубу перемогу на вітчизняній арені на вирішальний етап чемпіонату України.

Попри непередбачувану інтригу другої півфінальної зустрічі днем пізніше, фахівці таки змушені були визнати, що помилилися, коли наперед стверджували, ніби вирішальний поєдинок за головний трофей стане нецікавим. Волейболісткам «Галичанки», яким три місяці тому після тривалої перерви вдалося впевнено здолати «Хімік» на власному майданчику, і минулої суботи, незважаючи на поразку в чотирьох партіях, знову виявилося під силу створити гідну конкуренцію фавориткам.

У другому сеті не забарилися з реваншем за невдачу в першій із дзеркальним рахунком 25:17, а в четвертому не рідше за конкуренток виходили вперед. І все ж загалом вища виконавська майстерність волейболісток «Хіміка» таки далася взнаки — 25:17, 17:25, 25:10, 25:22. Третім же у фіналі чотирьох став «Прометей», який також у чотирьох партіях здолав «Орбіту».

Після емоційного фінального турніру Кубка України паузи для волейболісток календарем не передбачено. Вже в п’ятницю-суботу, 21—22 лютого, матчі тринадцятого туру чемпіонату України. Волейболістки «Галичанки-ТНЕУ-Ґадз» прийматимуть лідера турніру — «Прометей». Перша гра розпочнеться о 18-й годині, повторна — об одинадцятій ранку.

Фото із сайту Федерації волейболу України