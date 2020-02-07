Сплата єдиного внеску фермерськими господарствами — символ рахунку

Згідно з пунктом 1 додатка до порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій по виконанню бюджетів в системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року за номером 217 (у редакції наказу Державної казначейської служби України від 4 грудня 2019 року за номером 341), символ звітності (рахунку) відповідає коду класифікації доходів бюджету і кодується згідно із Довідником відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженим наказом Державної казначейської служби України від 28 листопада 2019 року за номером 336. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При перерахунку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ) символ рахунку (цифри з дев’ятнадцятої по двадцять першу літерно-цифрового номеру рахунку) відповідає категорії платника ЄВ.

Відповідно до пункту 5 прим.1 першої частини статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями, починаючи з першого січня 2018 року членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, визначено платниками ЄВ.

Такі платники зобов’язані сплачувати за себе ЄВ, нарахований за календарний квартал, до двадцятого числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ.

Інформація щодо символів рахунків для зарахування в органах ДПС ЄВ розміщена на офіційному вебпорталі ДПС у розділі «Реєстри» за посиланням: Головна/Довідники, Реєстри, Переліки/Реєстри/Реєстр рахунків для сплати єдиного внеску.

При сплаті ЄВ страхувальниками за себе (крім осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування) використовується символ рахунку — «204».

Враховуючи сказане, для зарахування в контрольних органах ЄВ, сплаченого членами фермерського господарства за себе, використовується символ рахунку — «204».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області