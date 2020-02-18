Спортивна зима не заблукала

Справжня зима зі снігом і морозами десь заблукала по дорозі до наших країв, а ось спортивна не забарилася й активно радує прихильників здорового способу життя все новими і новими змаганнями. Нещодавно, скажімо, з азартом і завзяттям за нагороди традиційних фізкультурно-оздоровчих стартів «Спортивна зима» сперечалися працівники бюджетних установ Скалатської міської об’єднаної територіальної громади.

У спортивному залі місцевої загальноосвітньої школи зібралися фізкультурники із семи команд. Організатори запропонували їм продемонструвати свою майстерність у дартсі, флорболі, метанні тарілочок фрізбі, боулінгу і в завершальній комбінованій естафеті. Найкраще з усіма випробуваннями впоралася збірна міської ради. Другими за сумою набраних балів фінішували освітяни з Кривого, третіми — колеги останніх із Скалатської ЗОШ.

Переможці і призери нагороджені медалями, всі учасники — призами й сувенірами з логотипом «Спорт для всіх».

На фото: під час стартів.

Фото з архіву організаторів