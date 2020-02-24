Відчутно скоротилася кількість позапланових перевірок

Упродовж січня 2020 року фахівці управління податкових перевірок, трансферного ціноутворення та міжнародного оподаткування головного управління ДПС у Тернопільській області провели одинадцять планових перевірок суб’єктів господарювання — юридичних осіб. Сума донарахованих грошових зобов’язань склала майже чотири мільйони 137 тисяч гривень.

Стосовно ж позапланових, то їх провели сім проти дванадцяти за аналогічний торішній період. Тобто кількість перевірок скоротилася на 42 відсотки. Одну провели за зверненням платника, а шість — у зв’язку з ліквідацією. Порушникам нарахували 330 тисяч гривень грошових зобов’язань.

За словами виконувача обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерія Лісницького, першочергову увагу податківці приділяють проведенню перевірок суб’єктів господарювання, що мають ризики в своїй діяльності, тобто використовують ризикоорієнтований підхід.

— Зростання надходжень до бюджету здійснюється виключно за рахунок детінізації економіки, — наголосив керівник. — Фахівці відомства перевіряють лише тих платників, які входять до ризикових груп або використовують так звані тіньові схеми, уникаючи сплати платежів до бюджетів, мінімізуючи податкові зобов’язання.

Із планом-графіком проведення планових документальних перевірок на 2020 рік можна ознайомитися на офіційному порталі ДПС України у розділі «Діяльність», підрозділ «Плани та звіти роботи».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області