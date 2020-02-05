Відповідальність за неподання підсумкових облікових даних щодо обсягу обігу та залишків пального на складі

Згідно з першим абзацом підпункту 230.1.2 пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу України акцизні склади, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізація пального, повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованому на акцизному складі, та рівнемірами-лічильниками рівня таких товарів (продукції) у резервуарі, а для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2711121100, 2711121900, 2711129100, 2711129300, 2711129400, 2711129700, 2711131000, 2711133000, 2711139100, 2711139700, 2711140000, 2711190000, 2901100010 також можуть бути обладнані пристроями для вимірювання рівня або відсотка пального в резервуарі на кожному введеному в експлуатацію стаціонарному резервуарі, розташованому на акцизному складі. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно ж до тридцятого абзацу підпункту 230.1.3 згаданого пункт 230.1 дані про залишки пального та про обсяг обігу пального подаються електронними засобами зв’язку у формі електронних документів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Формат даних і структура Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 року за номером 944.

Реєстр складається із записів із посиланням на електронні документи, які подаються, зокрема, у формі довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу (отримання/відпуску) та залишків пального на акцизному складі пального (третій абзац пункту 1 розділу ІІ згаданого наказу).

Пунктом 128 прим.1.3 статті 128 прим.1 Податкового кодексу передбачено, що незабезпечення з вини розпорядника акцизного складу своєчасного подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1000 гривень за кожний неподаний електронний документ.

Також варто врахувати, що згідно з третім абзацом пункту 25 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні полорження» Податкового кодексу норми пункту 128 прим.1.3 статті 128 Кодексу за неподання електронних документів з акцизних складів, на яких розташовані резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 кубічних метрів, починають застосовуватися з першого квітня 2020 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області