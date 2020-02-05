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Відзвітуйтеся за земельні ділянки до 20 лютого

05.02.202005.02.2020Автор Богдан Дікальчук
Відзвітуйтеся за земельні ділянки до 20 лютого

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на перше січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають контрольному органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік. Про це суб’єктам господарювання нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник подає податкову декларацію протягом двадцяти календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник подає податкову декларацію протягом двадцяти календарних днів місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися такі зміни.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області