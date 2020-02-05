Відзвітуйтеся за земельні ділянки до 20 лютого

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на перше січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають контрольному органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік. Про це суб’єктам господарювання нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник подає податкову декларацію протягом двадцяти календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник подає податкову декларацію протягом двадцяти календарних днів місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися такі зміни.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області