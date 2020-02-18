Виплатили борги із зарплати, підвищили її рівень

Із початку цього року підприємства Тернопільщини, які допустили заборгованість із заробітної плати та податкових платежів, виплатили працівникам 600 тисяч гривень заборгованого. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Натомість до бюджету надійшло 100 тисяч податку на доходи фізичних осіб і 200 тисяч гривень єдиного внеску. Таким є результат роз’яснювальної роботи податківців із керівниками підприємств — боржників.

Спільно з органами місцевої влади податківці провели роз’яснювальну роботу з керівниками 126-ти підприємств краю стосовно дотримання законодавства про оплату праці. Як наслідок — 118 суб’єктів господарювання (94 відсотки) підвищили своїм працівникам рівень виплати заробітної плати. Відтак додаткові надходження до бюджетів склали 700 тисяч гривень, з яких 300 тисяч — податок на доходи фізичних осіб, а 400 тисяч — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

До платників податків, які виплачували заробітну плату та інші доходи з порушенням вимог податкового та іншого законодавств (єдиний внесок), застосовувалися санкції. З початку року перевірили вісім юридичних осіб і 7 приватних підприємців. Порушникам нарахували 900 тисяч гривень податків та зборів (штрафів і пені). Зокрема, їм належить сплатити 200 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, 20 тисяч єдиного внеску і 40 тисяч військового збору.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області