Як для січня, досить високий показник

Із початку цього року до Зведеного бюджету України на Тернопільщині сплатили на 100,9 мільйона гривень податкових платежів більше, ніж торік у січні. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький.

— Загалом же в січні 2020-го краяни сплатили 630,6 мільйона гривень, — зазначив керівник. — Як для місяця, коли багато вихідних і бізнес переважно йде на канікули, показник досить високий.

До загального фонду державного бюджету від Тернопільщини надійшло 294,1 мільйона гривень. Порівняно з торішнім січнем надходження збільшилися на 70,8 мільйона.

Серед платежів, яких сплатили найбільше, — податки на прибуток і на додану вартість, а також акцизний податок. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження з податку на додану вартість, скажімо, зросли на 65,8 мільйона і склали 189,4 мільйона гривень. Суб’єкти ж господарювання перерахували 7,9 мільйона гривень податку на прибуток підприємств, що перевищило очікувані надходження на 85,5 відсотка. Додаткові надходження склали 3,7 мільйона гривень. Більш ніж удвічі зросла сплата акцизного податку. При очікуваному одному мільйонові фактично надійшло 2,2 мільйона гривень.

Натомість надходження до місцевих бюджетів склали 335,8 мільйона гривень, що на 30,5 мільйона більше, ніж торік у січні.

— Податківці й надалі сприятимуть добровільній сплаті податків згідно із чинним законодавством, приділятимуть увагу сервісному обслуговуванню платників, — запевнив Валерій Лісницький. — Проте суб’єкти господарювання, які уникатимуть виконання податкових зобов’язань, використовуватимуть неофіційну працю чи в інший спосіб порушуватимуть законодавство, залишатимуться під нашим пильним контролем.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області