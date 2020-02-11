Як виправити невірну інформацію?

Самостійне виправлення помилок платники єдиного податку першої-третьої груп можуть здійснити шляхом уточнення показників Податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578, відповідно до статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України, зокрема, в уточнюючій декларації. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Тобто при самостійному виправленні інформації, відображеної у розділі 1 «Загальні показники підприємницької діяльності» декларації за попередній звітний (податковий) рік, вони мають подати уточнюючу декларацію за такий звітний період із позначкою «Уточнююча», зазначивши відповідну уточнену інформацію у розділі 1 «Загальні показники підприємницької діяльності» уточнюючої декларації.

При цьому в розділах ІІІ—IV «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку» (відповідних груп) та рядках 8—13 розділу V «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку» уточнюючої декларації відображаються показники декларації за попередній звітний (податковий) період, що уточнюється.

Рядок 14 розділу V «Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку» уточнюючої декларації такими платниками не заповнюється.

Обмежень щодо кількості подання уточнюючих декларацій, до речі, Податковим кодексом не встановлено. Кожна є дійсною і уточнює показники попередньо поданих декларацій.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області