Як знятися з обліку платнику єдиного внеску?

Зняття з обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зазначених, зокрема, в пункті 5 першої частини статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», на яких не поширюється дія Закону України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями, здійснюється відповідно до статті 5 першого із згаданих Законів і розділу V Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року за номером 1162. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 1 розділу V цього порядку при прийнятті особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, рішення про її припинення, платник єдиного внеску зобов’язаний у десятиденний строк із дня прийняття рішення подати до контрольного органу заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою №7—ЄСВ згідно з додатком 5 до порядку та копію відомостей (витягу) відповідного реєстру про припинення, або зупинення незалежної професійної діяльності, або зміну організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу.

Платник єдиного внеску може не подавати заяву та документи, визначені пунктом 1 розділу V порядку, якщо до контрольного органу ним подано заяву та документи для зняття з обліку в контрольних органах, відповідно до розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588. У такому разі датою подання заяви для зняття з обліку платника єдиного внеску вважається дата, що відповідає даті подання заяви згідно з останнім порядком.

Контрольний орган повідомляє Пенсійний фонд України та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування про прийняття рішення платником щодо зняття з обліку в разі отримання від нього заяви.

Відповідні органи Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом десяти календарних днів із дня отримання інформації про прийняття рішення платником щодо зняття з обліку надають відповідному контрольному органу довідку про наявність або відсутність заборгованості зі сплати страхових коштів за формою № 8—СК згідно з додатком 6 до першого із згаданих порядків.

Контрольний орган, отримавши заяву за формою №7—ЄСВ, проводить передбачену законодавством перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску. При ненаданні органами Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування довідок за формою №8—СК у строк або при встановленні заборгованості платника єдиного внеску, який знімається з обліку, контрольний орган складає довідку про стан розрахунків за платежами до контрольного органу, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування за формою №9—ЄСВ згідно з додатком 7 до першого порядку, яку надсилає (видає) платнику єдиного внеску чи уповноваженій особі платника.

Після проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску контрольний орган знімає його з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку. Датою зняття з обліку зазначених осіб є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Згідно з пунктом 6 розділу V порядку за номером 1162, після зняття з обліку, особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, видається (надсилається) повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою №10—ЄСВ згідно з додатком 8 до цього Порядку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області