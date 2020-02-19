За дорученням прем’єр-міністра

Майже півсотні неоформлених працівників виявили в приватного підприємця на Тернопільщині. Це вдалося встановити під час однієї з перевірок, які фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області проводять спільно з інспекторами управління Держпраці краю з метою виконання доручення прем’єр-міністра України щодо детінізації ринку праці.

Перевіряються також суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі товарами і послугами. Нещодавно, скажімо, виявлені та задокументовані 47 неоформлених працівників. Вони перебували в швейному цеху, розташованому в одному зі спальних районів Тернополя. З’ясувалося, що діяльність із виробництва верхнього одягу здійснював громадянин Туреччини. Попри те, що сам був зареєстрований приватним підприємцем, працівники не були належно оформлені. Серед них: перекладач, швачки, різноробочі. Усі вони — жителі Тернопільщини, виготовляли одяг для оптової торгівлі до країн Європи.

Під час перевірки підприємець оформив трудові відносини з 22-ма особами та подав про це повідомлення до податкового відомства.

Окрім цього, в лютому податківці виявили чотирьох жителів Тернопільщини, які здійснювали підприємницьку діяльність без державної реєстрації. Порушники надавали послуги населенню, займалися виробництвом та торгівлею. На них складено протоколи про притягнення до відповідальності.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області