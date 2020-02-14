За місяць — майже десять мільйонів акцизного податку до місцевих бюджетів

Упродовж січня цього року платники податків Тернопільщини сплатили до державного бюджету два мільйони 237 тисяч гривень акцизного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Фактична сплата перевищила очікувані надходження вдвічі. При цьому від виробництва горілчаної продукції надійшло два мільйони 224,4 тисячі гривень, а від виробництва пива — 12,6 тисячі.

Місцеві бюджети за цей же період отримали дев’ять мільйонів 872,6 тисячі гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів. Очікувані надходження перевищені на 8,4 відсотка, тобто додатково надійшло 760,9 тисячі гривень. Найбільше платежу надійшло з реалізації тютюнових виробів — чотири мільйони 555,1 тисячі гривень. Від продажу алкоголю та пива місцеві бюджети отримали відповідно три мільйони 850,4 тисячі та один мільйон 417,4 тисячі гривень.

Не зайве нагадати, що платники акцизного податку з роздрібної торгівлі алкоголем і пивом, тютюном та тютюновими виробами, а також пальним сплачують цей податок до місцевих бюджетів територіальних громад, де розміщені пункти продажу підакцизних товарів.

Термін сплати платежу — упродовж десяти календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації.

Податковим кодексом визначено ставку цього податку в розмірі п’яти відсотків. Звітним податковим періодом для таких платників є календарний місяць.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області