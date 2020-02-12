Зміна адміністративного району: нюанси заповнення графи 2 повідомлення за формою №20—ОПП

Якщо в платника податків після зміни основного місця обліку, пов’язаного із зміною адміністративного району, залишилися об’єкти оподаткування за попереднім місцем обліку, то повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20—ОПП, подається лише при зміні відомостей про такі об’єкти оподаткування, або створення, реєстрації чи відкриття нових об’єктів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Повідомлення №20—ОПП подається до контрольного органу за основним місцем обліку платника податків протягом десяти робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття об’єктів оподаткування.

У такому випадку в графі 2 «Код ознаки надання інформації» розділу 3 зазначається код ознаки надання інформації «1» — первинне надання інформації.

На підставі проставленої відповідної позначки в графі 11 («v» або «+») здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку в контрольному органі за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

При зміні відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контрольного органу за основним місцем обліку повідомлення №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

У такому випадку в графі 2 «Код ознаки надання інформації» розділу 3 зазначається код ознаки надання інформації «3» — зміна відомостей про об’єкт оподаткування або «6» — закриття об’єктів оподаткування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області