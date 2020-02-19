Звичайна печатка поступається місцем електронній

Першою частиною статті 58 прим.1 Господарського кодексу України (ГКУ) встановлено, що суб’єкт господарювання має право використовувати в своїй діяльності печатки. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Утім використання печатки не є обов’язковим. Її відбиток не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування (друга частина згаданої статті 58 прим.1 ГКУ).

Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків (третя частина статті 58 прим.1).

Підпунктом же 40 пункту 1 статті 1 розділу I Закону України «Про електронні довірчі послуги» визначено, що створювач електронної печатки — юридична особа, яка її створює.

Подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється платниками відповідно до норм Податкового кодексу України (ПКУ) та Порядку обміну електронними документами з контрольними органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557, на підставі договору про визнання електронних документів шляхом надсилання заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів.

Відповідно до першого, третього і четвертого абзаців пункту 3 розділу ІІ згаданого порядку платник створює електронні документи в строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису (КЕП) чи кваліфікованої електронної печатки, керуючись цим порядком, а також уже згаданим договором (крім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами).

Створення електронного документа завершується накладанням на нього КЕП підписувача (підписувачів) та печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді.

Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі в паперовій формі або наявність накладеного на електронний документ КЕП чи печатки платника податку (другий абзац підпункту 48.5.1 пункту 48.5 статті 48 ПКУ).

Друга квитанція є підтвердженням про прийняття (реєстрацію) або повідомленням про неприйняття в контрольному органі електронного документа (другий абзац пункту 12 розділу ІІ порядку).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області