Чільний квартет усе ближчий

Хоч як не прикро, але центральне протистояння минуло за відчутної переваги одного із суперників. Саме так розпочала звіт про перипетії п’ятнадцятого туру чемпіонату України серед жіночих команд суперліги пресслужба Федерації волейболу України.

У прихильників тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Ґадз» навпаки — враження від повторного домашнього двобою в регулярному турнірі їхніх улюблениць і запорізької «Орбіти» лишень позитивні.

Утім перед початком минулої п’ятниці стартової зустрічі в спортивному залі Тернопільського національного економічного університету практично ніхто з них не сумнівався, що підопічним Віктора Туркули доведеться нелегко. Про це свідчили і результати поєдинків першого кола, коли суперниці в Запоріжжі обмінялися перемогами, і нещодавній, хоча й доволі впевнено виграний «Галичанкою», кубковий матч фіналу чотирьох у Кам’янську, і, зрештою, та обставина, що керівництво конкуренток не так давно підсилило тренерський штаб, запросивши до керма своєї команди головного тренера жіночої збірної України Гарія Єгіазарова.

На щастя, наші землячки, відчувши за спиною гарячий подих двох команд-конкуренток (а житомирське «Полісся» перед звітним туром навіть посунуло їх із третьої сходинки турнірної таблиці), очевидно, дослухались до слів наставників. Чи не відразу після свистка про початок зустрічі постаралися все зробити для того, аби раз за разом змусити помилятися волейболісток по той бік сітки.

Як би там не було, але і в першій, і в другій партіях навіть завдяки агресивності в наступальних діях, ризикованим подачам, які не раз вибивали суперниць із прийому, господаркам майданчика тривалий час не вдавалося суттєво відірватися в рахунку. Найшла, так би мовити, коса на камінь. Та все ж в ендшпілях обох сетів саме тернопільські волейболістки були помітно точнішими — 25:22, 25:20.

На відміну від третього, коли вже суперницям вистачило холоднокровності розважливіше зіграти, висловлюючись знову ж таки шаховою термінологією, «на прапорці» — 25:23 на користь «Орбіти». Однак, як невдовзі з’ясувалося, це був лише епізод, невдача в якому, очевидно, допомогла волейболісткам «Галичанки» ще збільшити тиск на суперниць. Зайве тому підтвердження — підсумок четвертої партії (25:14), після якої судді і зафіксували перемогу господарок майданчика в чотирьох партіях.

А в повторному поєдинку і, взагалі, не дозволити суперницям навіть мріяти про сприятливий для себе підсумок. Двічі арбітри фіксували завершення партій за рахунку 25:16 на користь господарок майданчика. Фінальний же свисток у третій пролунав, коли на табло висвітлилися цифри 25:18.

І подвійний успіх «Галичанки», як свідчать технічні дані матчів, аж ніяк не випадковий. Рівно пів сотні разів за обидва поєдинки успішно завершувала атаки команди після передач досвідченого диспетчера Тетяни Хилюк головний бомбардир Олександра Міленко. А спільними зусиллями домоглися аж 24-х ейсів на подачах, що, звісно, не могло не вибити суперниць із прийому. Та ще й із допомогою блоків не раз засмучували гостей Марія Лозинська, Марина Мазенко, Валерія Дрьомова.

Одне слово, залишається хіба побажати підопічним Віктора Туркули не менш надійно та агресивно діяти і в двох завершальних для них турах першого етапу чемпіонату.

Інші результати п’ятнадцятого туру: «Реґіна» (Рівне) — «Прометей» (Кам’янське) — 0:3, 0:3, «Університет» (Чернігів) — «Хімік» (Южне) — 0:3, 0:3, «Білозгар» (Вінниця) — «Волинь» (Луцьк) — 2:3, 0:3.

Поєдинки шістнадцятого туру відбудуться в п’ятницю-суботу, 13—14 березня. Волейболістки «Галичанки» гостюватимуть у Луцьку, де «Волинь», яка вже втратила шанси потрапити до чільного квартету, без сумніву, постарається за підтримки власних прихильників дати бій нашим землячкам.

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