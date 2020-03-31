Чи виграють українські спортсмени від переносу Олімпійських ігор?

Літніх Олімпійських ігор у 2020 році не буде. Як і фінального турніру чемпіонату Європи з футболу, багатьох престижних турнірів з інших видів: коронавірус тепер уже офіційно поставив усе спортивне життя на паузу.

Реакція на цей прикрий факт різна. Чи не до останнього, скажімо, тримався Міжнародний олімпійський комітет. Його функціонери все ніяк не могли повірити, що людству до 24 липня не вдасться здобути перемогу в боротьбі з пандемією і саме цього дня в столиці Японії Токіо не відбудеться урочисте відкриття чергової з Олімпіад сучасності, які з 1896 року скасовувалися лише тричі в минулому столітті під час світових воєн у 1916-му, 1940-му і 1944 роках.

Утім і їм довелося змиритися з гіркою реальністю та перенести Олімпіаду на рік. І таке рішення, на думку експертів, може піти, як не парадоксально, на користь українському спорту. Чому? Спробуємо проаналізувати.

Заводити мову про вигоду для окремих атлетів, щоправда, навряд чи варто. Однак загалом деякі види спорту і тренери збірних матимуть більше часу для впровадження власних ідей, із допомогою яких вдасться домогтися прогресу своїх підопічних.

Сказане насамперед, мабуть, стосується вітчизняної спортивної гімнастики. Жіноча збірна після повернення до її керма легендарного тренера Олега Остапенка чи не з кожним днем активно додає в майстерності. В 1992-му, нагадаю, саме цей спеціаліст допоміг піднятися на олімпійську вершину Тетяні Лисенко. А через чотири роки в Атланті дворазовою олімпійською чемпіонкою стала Лілія Подкопаєва.

Їхній же наставник після роботи з багатьма зарубіжними збірними повернувся в Україну, і тепер під його керівництвом почали прогресувати Діана Варинська та вихованка Тернопільської КДЮСШ №2 імені Юрія Горайського Анастасія Бачинська. Якщо в 2018-му на чемпіонаті світу українок у фіналах не було, то торік Варинська стала п’ятнадцятою в багатоборстві. А на чемпіонаті Європи наша землячка була наймолодшою серед фіналісток у багатоборстві і посіла високе п’яте місце. Ще рік тренувань, без сумніву, піде їм тільки на користь.

Сказане стосується також чоловіків. У команді є досвідчені Олег Верняєв, Петро Пахнюк та Ігор Радивилов. На них перенесення Олімпіади на рік принципово не має вплинути. Хіба тільки допоможе позбутися постійних для гімнастів проблем зі здоров’ям. Натомість є також троє молодих і талановитих із молодіжної збірної — Назар Чепурний, Володимир Костюк та Ілля Ковтун. Перший за віком міг би вже і цього року виступити в Токіо. А Костюк із Ковтуном отримають таку ж можливість, якщо МОК змінить правила кваліфікації, посунувши на рік віковий ценз.

У їхньому віці можна суттєво додавати в майстерності щомісяця. При максимальній самовіддачі кожен має шанс опинитися в головній обоймі. Суттєве підсилення для команди, яка за сприятливих обставин зможе навіть поборотися за медалі в командній першості на Олімпіаді.

Усі представники водних видів спорту теж мають підстави для оптимізму. Хоча в кожного вони, звісно, різні. В плаванні вітчизняні лідери Михайло Романчук і Андрій Говоров уже цього року націлювалися на медалі. Тож хочеш не хочеш, а доведеться змінювати плани підготовки. Зате молоді Денис Кисель, Сергій Шевцов і Микита Коптєлов матимуть ще рік для цілком можливого прогресу.

В артистичному плаванні наша збірна планомірно завойовує позиції на міжнародних вершинах, і в неї буде ще рік, аби як мінімум закріпитися на третьому місці в боротьбі з Японією, а можливо, навіть поборотися з Китаєм за другу позицію. В стрибках же у воду перенесення ігор відкриває можливість для ускладнення програм і прогресу молодим Софії Лискун, Олексієві Середі, Ксенії Байло. А ось для Олександра Горшковозова, наприклад, нині настав час для роздумів: ще один рік боротьби з травмами заради олімпійської мрії чи завершення кар’єри.

Приблизно аналогічна зі стрибками у воду і ситуація в «королеві спорту» — легкій атлетиці. Є надзвичайно досвідчені спортсмени Ольга Саладуха і Богдан Бондаренко, яких звістка про перенесення Олімпіади аж ніяк не потішила. Самі розумієте, чому — і вік, і травми. Однак, з іншого боку, є талановита молодь, яка за рік може ще відчутніше додати.

У тих же стрибках у висоту рік не повинен стати проблемою для Юлії Левченко і Ярослави Магучих, а до 2021-го відбуде дискваліфікацію ще й Катерина Табашник. Метальники молота Ірина Климець і Михайло Кохан, які торік з особистими досягненнями стали п’ятими на чемпіонаті світу, ще більше зміцніють. А до них, цілком можливо, підтягнуться молоді Михайло Гаврилюк і Валерія Іваненко. Та й стрибунці в довжину Марії Бех-Романчук, яка вже нині могла претендувати на олімпійську медаль, усього 24 роки. Вся кар’єра, так би мовити, попереду.

Нарешті за схожістю позитивних моментів, пов’язаних із відтермінуванням Олімпіади, варто також згадати ще два аж ніяк не споріднені види спорту. Чоловічу збірну України з боксу торік очолив Леонід Лоївський. Під його керівництвом команда стала найкращою на Європейських іграх, а також потужно стартувала на європейському кваліфікаційному турнірі в Лондоні. Якби змагання не припинили, в скарбничці збірної вже було би п’ять-шість олімпійських ліцензій.

Тепер наставникові разом із колегами нічого не залишається, як ще більше покращити готовність збірної, допомогти підопічним і далі прогресувати. Аби не просто ставити завдання потрапити на Олімпіаду, а й претендувати на медалі в уже згаданих п’ятьох-шістьох вагових категоріях.

Прихильники спорту, звісно, пам’ятають і дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана. В 2017 році він очолив збірну України з веслування на байдарках і каное. І з того часу команда стала прогресувати, вигравши чимало нагород на етапах Кубка світу. Та й із чемпіонату світу не повернулася без медалей. На торішніх Європейських іграх наші земляки тричі піднімалися на п’єдестал пошани, завоювавши «золото» і два «срібла». Не дивно, що цій збірній вдалося повторити найкращий результат в історії, завоювавши десять ліцензій на Олімпійські ігри в Токіо. Хтось сумнівається, що зайвий рік тренувань піде нашим байдарочникам і каноїстам тільки на користь?

На фото: олімпійські надії — тернопільська гімнастка Анастасія БАЧИНСЬКА і стрибунка у висоту Ярослава МАГУЧИХ.

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