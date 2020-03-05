Детінізація ринку праці сприяє збільшенню сплати єдиного внеску

У січні-лютому цього року платники податків нашого краю сплатили 605,9 мільйона гривень єдиного внеску. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Очікувані надходження забезпечено на 100,9 відсотка. Додатково до бюджету спрямовано 5,6 мільйона гривень. Порівняно ж із торішніми січнем-лютим приріст надходжень склав 48,3 мільйона гривень або 8,7 відсотка. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький.

— Упродовж лютого краяни сплатили 316,5 млн грн єдиного внеску, — розповів керівник. — Індикативні показники виконано на 101,3 відсотка. Відтак додаткові надходження склали 4,2 мільйона гривень. Порівняно ж із лютим 2019 року сплата внеску зросла на 26,4 мільйона.

Посадовець також констатував, що єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є основним джерелом наповнення фондів соціального страхування. Завдяки цьому платежу фінансуються державні соціальні програми, здійснюється виплата пенсій, матеріальної допомоги громадянам тощо. Зростання ж надходжень забезпечують цілеспрямована робота щодо детінізації ринку праці, спільні заходи щодо погашення заборгованості та підвищення рівня заробітної плати працівникам, а також декларування громадянами своїх неоподаткованих доходів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області