Детінізація ринку праці — важливе завдання

Спільна нарада стосовно детінізації зайнятості населення відбулася в управлінні Держпраці в Тернопільській області. Участь у ній узяли представники управління Пенсійного фонду, департаменту соціального захисту населення, обласного центру зайнятості, Держпродспоживслужби, Нацполіції та архітектурно-будівельної інспекції, а податкову службу представляла начальниця управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС у Тернопільській області Лариса Березюк.

Із метою виконання доручень прем’єр-міністра України учасники зібрання обговорили порядок проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо протидії незадекларованій праці серед суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері будівництва, та виплати ними заробітної плати вище законодавчо встановленого мінімуму.

Під час наради також проаналізовано результати проведеної нещодавно інформаційної кампанії щодо подолання незадекларованої праці у сферах торгівлі та громадського харчування. Про позитивні результати роботи розповіла представниця податкової служби краю.

— За результатами спільно проведених з управлінням Держпраці в Тернопільській області превентивних заходів, — повідомила Лариса Березюк, — у податкових органах у січні цього року взято на облік 579 новостворених суб’єктів підприємницької діяльності: 142 юридичні особи і 437 приватних підприємців. У лютому їхня кількість суттєво зросла — до 941 суб’єкта господарювання. Зареєстровано відповідно 151 юридичну та 790 фізичних осіб. Упродовж лютого 2049 представників бізнесу подали 3121 повідомлення про прийняття на роботу 4956-х найманих працівників.

Учасники зібрання обговорили особливості проведення в області в період з 2 по 20 березня інформаційної кампанії щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин у будівельній галузі. Вони розробили спільні заходи, спрямовані на координацію дій інспекторів праці, представників податкової служби, Пенсійного фонду, Нацполіції, Держпродспоживслужби, органів місцевого самоврядування, обласної та місцевих адміністрацій у проведенні роз’яснювальної роботи з легалізації зайнятості.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області