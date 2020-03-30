До завершення карантину — режим онлайн

У зв’язку з надзвичайною ситуацією, що склалася в Україні, та з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 змінено режим роботи ГУ ДПС у Тернопільській області з платниками. Починаючи з 23 березня 2020 року, податківці надають адміністративні послуги в режимі онлайн.

Саме тому суб’єкти господарювання, які зобов’язані отримати ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, а також на зберігання пального, на зберігання пального виключно для потреб власного споживання, можуть подати відповідні документи поштою або ж залишити їх у скриньці для документів за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1. Аналогічне стосується отримання дублікатів та переоформлення ліцензій у випадках, передбачених законодавством.

Отримання цих документів та їх розгляд проводитиметься без участі суб’єктів господарювання.

З інформацією про оформлені, анульовані та призупинені ліцензії платники можуть ознайомитися на субсайті територіальних органів ГУ ДПС у Тернопільській області в рубриці «Анонси». Оновлення цих даних відбувається щопонеділка.

Видаватимуть ліцензії після завершення заходів, встановлених Кабінетом міністрів України.

Контактний телефон підрозділу ГУ ДПС в області — 43-46-36.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області