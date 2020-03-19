Хто ви, майбутні олімпійці?

У палаці спорту «Текстильник» визначилися лауреати чемпіонату області і відкритого чемпіонату Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з важкої атлетики, проведені під гаслом «Хто ти, майбутній олімпійцю?» За нагороди турнірів сперечалися юнаки і дівчата віком до тринадцяти й сімнадцяти років із дитячо-юнацьких спортивних шкіл обласного центру, Хоросткова, Бучача і Скалата.

У своїх вагових категоріях перемогли Аліна Дадерко, Каріна Тихоліз, Дарина Голда, Марія Максим, Аліна Антонюк, Андрій Берестецький, Юрій Стороженський, Богдан Голда, Володимир Морпак, Віталій Дадерко, Максим Галабіцький, Максим Касьян, Олександр Шевчук, Денис Варлам, Іван Свистун, Михайло Голояд, Ігор Півторак, Тарас Сусла і Владислав Мазурик.

Серед тих, хто нагороджував лауреатів грамотами і медалями, були й відомі тернопільські важкоатлетки, майстер спорту міжнародного класу, багаторазова чемпіонка України і призерка європейських першостей Марія Хлян та майстер спорту, багаторазова чемпіонка України Ірина Копитко.

На фото: Ірина КОПИТКО і Марія ХЛЯН вітають лауреатів змагань майбутніх олімпійців.

Фото з архіву організаторів