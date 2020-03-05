І після припинення підприємницької діяльності сума дебіторської заборгованості оподатковується ПДФО

Відповідно до пункту 177.2 статті 177 Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До складу загального оподатковуваного доходу зараховується виручка, що надійшла фізичній особі — підприємцю як у грошовій, так і в натуральній формі, а саме:

— виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, що надійшли на банківський рахунок чи в готівковій формі безпосередньо підприємцю чи його працівникам на місці здійснення розрахунків (в тому числі відсотки банку);

— виручка в натуральній (негрошовій формі);

— суми штрафів і пені, отримані від інших суб’єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру за порушення умов договорів та інші доходи, які пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності.

Відповідно до пункту 4 розділу «Загальні положення» Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року за номером 237, дебіторська заборгованість — це сума заборгованості дебіторів підприємству (фізичній особі — підприємцю) на певну дату.

При цьому, якщо у фізичної особи — підприємця на момент проведення процедури припинення підприємницької діяльності є дебіторська заборгованість і вона не погашається, то в неї не виникає доходу.

Однак, якщо після закінчення процедури припинення підприємницької діяльності фізичній особі погашається сума дебіторської заборгованості юридичною особою — боржником, то вся сума цієї заборгованості підлягає оподаткуванню за загальними правилами, встановленими розділом IV Податкового кодексу для платників податку — фізичних осіб.

При цьому суб’єкти господарювання, які відповідно до норм ПКУ відносяться до податкових агентів, при виплаті доходів фізичній особі повинні нарахувати та утримати податок на доходи фізичних осіб.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області