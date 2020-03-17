Розмістити інформацію на своєму офіційному сайті, а не на сторінках газети, без сумніву, можна набагато оперативніше. Тож коли номер газети «Вільне життя плюс» за середу, 18 березня, уже був готовий до друку, прихильники гри мільйонів таки дочекалися від нас оприлюдення офіційної інформації про долю нинішнього чемпіонату України з футболу.

За кілька хвилин до шостої вечора президент Української асоціації футболу Андрій Павелко все ж озвучив ухвалене очолюваною ним громадською спортивною організацією рішення зупинити всі змагання на «районному, обласному і національному рівнях» до часу, коли міністерство охорони здоров’я і Кабінет міністрів України дадуть дозвіл на проведення масових, у тому числі і спортивних, заходів.

Усе би нічого, але не може не дивувати позиція нинішніх вітчизняних футбольних функціонерів, які, коли хтось уже не пам’ятає, не надто законно продовжили власні повноваження, позбавившись перед тим від неугодних опозиціонерів. У той час, коли практично у всіх країнах Старого світу футбол відправили на карантин, Україна до сьогоднішнього вечора залишалася в не надто почесній компанії Білорусі, Сербії, Туреччини і Росії. Вельми промовистий, так би мовити, факт. Навіть попри те, що ковалівський «Колос» і полтавська «Ворскла» на кілька годин раніше вже оголосили про карантин в своїх клубах, а кабмін іще вчора виніс рішення про те, що «більше десятьох не збиратися».

Словом, диво та й годі. Не що інше, як позиція страуса, який заховав голову в пісок і переконаний, що його ніхто не знайде. Зрештою, краще пізно, ніж ніколи. У всякому випадку Андрій Павелко запевнив, що останньою датою відновлення чемпіонатів України в першій, другій та аматорських лігах може стати 15 травня.

Натомість поєдинки елітного дивізіону вітчизняного футболу, як і матчі національних збірних, а також баталії європейських кубкових турнірів можуть бути відновлені тільки після спеціального дозволу УЄФА. А якщо вітчизняний чемпіонат не вдасться відновити, рішення про визначення переможців і призерів неодмінно ухвалюватимуть тільки після консультацій з УЄФА.

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