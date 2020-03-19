На період карантину змінено режим роботи Центрів обслуговування платників

У зв’язку зі спалахом та розповсюдженням коронавірусу COVID—19 та попередженням інфікування і поширення вірусних інфекцій головне управління ДПС у Тернопільській області наполегливо рекомендує платникам утриматися від відвідування центрів обслуговування платників без нагальної потреби! Особливо, якщо проблему, з якою ви збираєтеся звернутися до ЦОП, можливо вирішити дистанційно (онлайн або поштою).

Якщо ж причина звернення невідкладна і потребує обов’язкового відвідування ЦОП, податківці просять вас дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо зменшення впливу та передачі гострих респіраторних вірусних інфекцій, а також врахувати, що відповідно до розпорядження головного управління ДПС у Тернопільській області від 18 березня 2020 року за номером 279-р тимчасово, на період дії карантину, змінено режим роботи Центрів обслуговування платників — із 10-ї до 13-ї години. Натомість ЦОП Тернопільської ДПІ працюватиме з 10-ї до 16-ї години з обідньою перервою з 13-ї години до 13-ї години 45-ти хвилин та технічними перервами для санітарної обробки щогодини на 10—15 хвилин.

Податківці заздалегідь просять із розумінням поставитися до ситуації, що склалася, і приносять вибачення за можливі незручності! Будьте свідомими та зайвий раз не наражайте на небезпеку себе та оточуючих!

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області