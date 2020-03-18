Не помиліться із заповненням поля додатку податкової накладної

Додаток податкової накладної (ПН) до податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897, заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи із джерелом їх походження з України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У додатку ПН до декларації зазначаються такі відомості про нерезидента:

— повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що зазначені у контракті/договорі;

— назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції — відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 8 січня 2020 року за номером 32, або назва вільної економічної зони;

— відмітка про наявність офшорного статусу — при наявності офшорного статусу відповідно до підпункту 14.1.122 прим.1 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України;

— код нерезидента в країні резиденції.

Поле «Код нерезидента в країні резиденції» додатка ПН до декларації заповнюється за наявності інформації про код нерезидента, а у випадку її відсутності поле заповнюється з прокресленням.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області