Не порушуйте, інакше оштрафують

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Про покарання осіб, які не зареєстровані платниками акцизного податку, за реалізацію пального або спирту етилового.

За реалізацію пального або спирту етилового особою, яка не зареєстрована платником акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового (у тому числі при анулюванні реєстрації), застосовується:

— штраф у розмірі 100 відсотків вартості реалізованого пального або спирту етилового (пункт 117.3 статті 117 Податкового кодексу);

— штраф у розмірі 170 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання декларацій акцизного податку за податкові періоди, в яких була здійснена така реалізація, при повторному порушенні — 1020 гривень (пункт 120.1 статті 120 ПКУ);

— до керівників та інших посадових осіб — адміністративна відповідальність згідно із статтею 163 прим.1 КУпАП.

Дії, передбачені першою частиною статті 163 прим.1 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (друга частина статті 163 прим.1 КУпАП).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області