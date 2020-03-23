Необхідне документальне підтвердження допомоги на лікування

Згідно з підпунктом 165.1.19 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України (ПКУ) до загального оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на його лікування та медичне обслуговування або члена його сім’ї першого ступеня споріднення — дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За умови, звісно, документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням згаданої допомоги (у разі надання коштів). У тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю, за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, в тому числі в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівника згідно із Законом України від 6 квітня 2000 року за номером 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб» та на вакцинацію працівника, спрямовану на профілактику захворювань у період загрози епідемій відповідно до Закону України від 24 лютого 1994 року за номером 4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» із змінами та доповненнями за наявності відповідних підтвердних документів, окрім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

Зазначені норми застосовуються юридичною особою — благодійною організацією або роботодавцем платника податку лише за наявності відповідних документів, які підтверджують факт проведення лікування та медобслуговування.

Причому податківці рекомендують платникам податку для підтвердження фактично понесених ними витрат, пов’язаних із лікуванням та медичним обслуговуванням, надавати договори, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їхнього покупця (отримувача), платіжні та розрахункові документи тощо.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області