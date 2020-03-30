Оподаткування зданої в найм нерухомості

Згідно з пунктом 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 ПКУ. На це звернули увагу в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту 170.1.5 пункту 170.1 останньої із згаданих статей, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку — орендодавець.

При цьому:

а) такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом сорока календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються в річній податковій декларації;

б) при вчиненні нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір контрольному органу та за податковою адресою платника податку — орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом міністрів України. За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області