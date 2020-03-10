Під загрозою коронавірусу

Із наступної суботи, 14 березня, в чемпіонаті України з футболу серед команд прем’єр-ліги мають розпочатися вирішальні баталії. Та не ця обставина, як і визначення найсильніших у багатьох інших національних першостях Старого континенту, насамперед хвилює нині прихильників гри мільйонів.

Стрімке поширення коронавірусу на планеті, яким після Китаю, Південної Кореї, Ірану чимало людей уже захворіли і в Європі, не могло не позначитися і на проведенні спортивних та інших масових заходів. Першою, так би мовити, ластівкою стало призупинення чемпіонату Швейцарії. В інших країнах спочатку приймали рішення про проведення матчів без глядачів. Та тільки до певного часу. Від сьогодні і до 3 квітня всі внутрішні змагання, в тому числі й матчі футбольних серій А і В, призупинені також в Італії, яка найбільше потерпає серед європейських країн.

Від коронавірусу страждають і європейські клубні футбольні турніри, інші заплановані на цей рік офіційні змагання. Вже прийнято рішення про проведення без глядачів повторних зустрічей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між французьким «Парі Сен-Жермен» і дортмундською «Борусією», «Барселоною» і «Наполі», «Баварією» і англійським «Челсі», перших матчів цієї ж стадії Ліги Європи між «Севільєю» і «Ромою», «Олімпіакосом» і «Вулверхемптоном», «Хетафе» та «Інтером», «Копенгагеном» і турецьким «Башахшехіром» і, щойно стало відомо, між німецьким «Вольфсбургом» і донецьким «Шахтарем». Невизначена ситуація і з поєдинком «Базель» — «Айнтрахт». Нині вже офіційно відомо, що в Швейцарії він не відбудеться.

І це, як не прикро, не остаточний перелік. З’явилася вже інформація, що й призначені на кінець березня виїзні товариські зустрічі збірної України із Францією та Польщею теж відбудуться без присутності глядачів. А керівництво вже згаданої італійської Серії А планує звернутися до УЄФА з проханням перенести фінал чемпіонату Європи на кілька тижнів, аби в Італії змогли завершити національну першість, або ж, узагалі, на 2021 рік. Італійський «Інтер» відмовився від подальшої участі своїх резервістів в юнацькій Лізі чемпіонів, наступні два тури чемпіонату Іспанії, так само як і найближчі матчі польської екстра-кляси, зіграють за порожніх трибун. Та ще ФІФА перенесла на пізніше березневі і червневі кваліфікаційні поєдинки відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року в Азії…

В Україні ж, де на сьогодні офіційно було зафіксовано тільки один випадок зараження коронавірусом, наприкінці минулого тижня відбулися матчі завершального на першому етапі 22-го туру чемпіонату в прем’єр-лізі.

Ось які зафіксовано результати: «Десна» — «Зоря» — 1:0, «Ворскла» — «Олімпік» — 1:0, «Олександрія» — «Динамо» — 1:3, «Львів» — «Карпати» — 0:0, «Дніпро-1» — «Маріуполь» — 3:0, «Колос» — «Шахтар» — 3:4.

Як бачите, луганська «Зоря» не змогла втриматися на другому місці, знову поступившись ним динамівцям. Натомість ковалівський «Колос» залишився в чільній шістці навіть попри поразку від лідера. Підсобив дебютантові елітного дивізіону інший новачок, «Дніпро-1», здолавши на своєму полі «Маріуполь». В останній зустрічі, до речі, гості завершували гру увісьмох. І взагалі цей тур став рекордним у вітчизняному чемпіонаті за кількістю вилучень.

На прохання читачів наводимо

КАЛЕНДАР ІГОР

другого етапу чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги

23-й тур

14 березня, субота

«Львів» — «Карпати»

«Дніпро-1» — «Маріуполь»

«Олександрія» — «Колос»

15 березня, неділя

«Зоря» — «Шахтар»

«Динамо» — «Десна»

«Олімпік» — «Ворскла»

24-й тур

21 березня, субота

«Дніпро-1» — «Олімпік»

«Ворскла» — «Львів»

«Карпати» — «Маріуполь»

«Олександрія» — «Зоря»

«Шахтар» — «Динамо»

«Колос» — «Десна»

25-й тур

4 квітня, субота

«Ворскла» — «Карпати»

«Львів» — «Дніпро-1»

«Олімпік» — «Маріуполь»

«Десна» — «Шахтар»

«Динамо» — «Олександрія»

«Зоря» — «Колос»

26-й тур

11 квітня, субота

«Олімпік» — «Львів»

«Карпати» — «Дніпро-1»

«Маріуполь» — «Ворскла»

«Зоря» — «Динамо»

«Олександрія» — «Десна»

«Колос» — «Шахтар»

27-й тур

18 квітня, субота

«Ворскла» — «Дніпро-1»

«Карпати» — «Олімпік»

«Маріуполь» — «Львів»

«Шахтар» — «Олександрія»

«Десна» — «Зоря»

«Динамо» — «Колос»

28-й тур

22 квітня, середа

«Карпати» — «Львів»

«Ворскла» — «Олімпік»

«Маріуполь» — «Дніпро-1»

«Десна» — «Динамо»

«Шахтар» — «Зоря»

«Колос» — «Олександрія»

29-й тур

25 квітня, субота

«Олімпік» — «Дніпро-1»

«Львів» — «Ворскла»

«Маріуполь» — «Карпати»

«Зоря» — «Олександрія»

«Динамо» — «Шахтар»

«Десна» — «Колос»

30-й тур

2 травня, субота

«Карпати» — «Ворскла»

«Дніпро-1» — «Львів»

«Маріуполь» — «Олімпік»

«Шахтар» — «Десна»

«Олександрія» — «Динамо»

«Колос» — «Зоря»

31-й тур

9 травня, субота

«Львів» — «Олімпік»

«Дніпро-1» — «Карпати»

«Ворскла» — «Маріуполь»

«Динамо» — «Зоря»

«Десна» — «Олександрія»

«Шахтар» — «Колос»

32-й тур

16 травня, субота

«Колос» — «Динамо»

«Зоря» — «Десна»

«Олександрія» — «Шахтар»

«Львів» — «Маріуполь»

«Олімпік» — «Карпати»

«Дніпро-1» — «Ворскла»

Примітка. У 23-му турі вказані точні дати проведення поєдинків, в інших — базові дні.

Фото з вільних джерел