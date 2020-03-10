Під загрозою коронавірусу

Із наступної суботи, 14 березня, в чемпіонаті України з футболу серед команд прем’єр-ліги мають розпочатися вирішальні баталії. Та не ця обставина, як і визначення найсильніших у багатьох інших національних першостях Старого континенту, насамперед хвилює нині прихильників гри мільйонів.
Стрімке поширення коронавірусу на планеті, яким після Китаю, Південної Кореї, Ірану чимало людей уже захворіли і в Європі, не могло не позначитися і на проведенні спортивних та інших масових заходів. Першою, так би мовити, ластівкою стало призупинення чемпіонату Швейцарії. В інших країнах спочатку приймали рішення про проведення матчів без глядачів. Та тільки до певного часу. Від сьогодні і до 3 квітня всі внутрішні змагання, в тому числі й матчі футбольних серій А і В, призупинені також в Італії, яка найбільше потерпає серед європейських країн.
Від коронавірусу страждають і європейські клубні футбольні турніри, інші заплановані на цей рік офіційні змагання. Вже прийнято рішення про проведення без глядачів повторних зустрічей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між французьким «Парі Сен-Жермен» і дортмундською «Борусією», «Барселоною» і «Наполі», «Баварією» і англійським «Челсі», перших матчів цієї ж стадії Ліги Європи між «Севільєю» і «Ромою», «Олімпіакосом» і «Вулверхемптоном», «Хетафе» та «Інтером», «Копенгагеном» і турецьким «Башахшехіром» і, щойно стало відомо, між німецьким «Вольфсбургом» і донецьким «Шахтарем». Невизначена ситуація і з поєдинком «Базель» — «Айнтрахт». Нині вже офіційно відомо, що в Швейцарії він не відбудеться.
І це, як не прикро, не остаточний перелік. З’явилася вже інформація, що й призначені на кінець березня виїзні товариські зустрічі збірної України із Францією та Польщею теж відбудуться без присутності глядачів. А керівництво вже згаданої італійської Серії А планує звернутися до УЄФА з проханням перенести фінал чемпіонату Європи на кілька тижнів, аби в Італії змогли завершити національну першість, або ж, узагалі, на 2021 рік. Італійський «Інтер» відмовився від подальшої участі своїх резервістів в юнацькій Лізі чемпіонів, наступні два тури чемпіонату Іспанії, так само як і найближчі матчі польської екстра-кляси, зіграють за порожніх трибун. Та ще ФІФА перенесла на пізніше березневі і червневі кваліфікаційні поєдинки відбіркового турніру чемпіонату світу 2022 року в Азії…
В Україні ж, де на сьогодні офіційно було зафіксовано тільки один випадок зараження коронавірусом, наприкінці минулого тижня відбулися матчі завершального на першому етапі 22-го туру чемпіонату в прем’єр-лізі.
Ось які зафіксовано результати: «Десна» — «Зоря» — 1:0, «Ворскла» — «Олімпік» — 1:0, «Олександрія» — «Динамо» — 1:3, «Львів» — «Карпати» — 0:0, «Дніпро-1» — «Маріуполь» — 3:0, «Колос» — «Шахтар» — 3:4.
Як бачите, луганська «Зоря» не змогла втриматися на другому місці, знову поступившись ним динамівцям. Натомість ковалівський «Колос» залишився в чільній шістці навіть попри поразку від лідера. Підсобив дебютантові елітного дивізіону інший новачок, «Дніпро-1», здолавши на своєму полі «Маріуполь». В останній зустрічі, до речі, гості завершували гру увісьмох. І взагалі цей тур став рекордним у вітчизняному чемпіонаті за кількістю вилучень.
На прохання читачів наводимо
КАЛЕНДАР ІГОР
другого етапу чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги
23-й тур
14 березня, субота
«Львів» — «Карпати»
«Дніпро-1» — «Маріуполь»
«Олександрія» — «Колос»
15 березня, неділя
«Зоря» — «Шахтар»
«Динамо» — «Десна»
«Олімпік» — «Ворскла»
24-й тур
21 березня, субота
«Дніпро-1» — «Олімпік»
«Ворскла» — «Львів»
«Карпати» — «Маріуполь»
«Олександрія» — «Зоря»
«Шахтар» — «Динамо»
«Колос» — «Десна»
25-й тур
4 квітня, субота
«Ворскла» — «Карпати»
«Львів» — «Дніпро-1»
«Олімпік» — «Маріуполь»
«Десна» — «Шахтар»
«Динамо» — «Олександрія»
«Зоря» — «Колос»
26-й тур
11 квітня, субота
«Олімпік» — «Львів»
«Карпати» — «Дніпро-1»
«Маріуполь» — «Ворскла»
«Зоря» — «Динамо»
«Олександрія» — «Десна»
«Колос» — «Шахтар»
27-й тур
18 квітня, субота
«Ворскла» — «Дніпро-1»
«Карпати» — «Олімпік»
«Маріуполь» — «Львів»
«Шахтар» — «Олександрія»
«Десна» — «Зоря»
«Динамо» — «Колос»
28-й тур
22 квітня, середа
«Карпати» — «Львів»
«Ворскла» — «Олімпік»
«Маріуполь» — «Дніпро-1»
«Десна» — «Динамо»
«Шахтар» — «Зоря»
«Колос» — «Олександрія»
29-й тур
25 квітня, субота
«Олімпік» — «Дніпро-1»
«Львів» — «Ворскла»
«Маріуполь» — «Карпати»
«Зоря» — «Олександрія»
«Динамо» — «Шахтар»
«Десна» — «Колос»
30-й тур
2 травня, субота
«Карпати» — «Ворскла»
«Дніпро-1» — «Львів»
«Маріуполь» — «Олімпік»
«Шахтар» — «Десна»
«Олександрія» — «Динамо»
«Колос» — «Зоря»
31-й тур
9 травня, субота
«Львів» — «Олімпік»
«Дніпро-1» — «Карпати»
«Ворскла» — «Маріуполь»
«Динамо» — «Зоря»
«Десна» — «Олександрія»
«Шахтар» — «Колос»
32-й тур
16 травня, субота
«Колос» — «Динамо»
«Зоря» — «Десна»
«Олександрія» — «Шахтар»
«Львів» — «Маріуполь»
«Олімпік» — «Карпати»
«Дніпро-1» — «Ворскла»
Примітка. У 23-му турі вказані точні дати проведення поєдинків, в інших — базові дні.
Фото з вільних джерел