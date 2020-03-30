Порушників штрафували і позбавляли ліцензій

Із початку року фахівці управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДПС у Тернопільській області провели 83 перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. До порушників застосували фінансові санкції на суму два мільйони 608,8 тисячі гривень.

Після проведених перевірок встановлено 94 порушення норм Закону України від 19 грудня 1995 року за номером №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Найчастіше (третина від усіх порушень) торгували алкогольними напоями за цінами, нижчими від мінімально встановлених оптово-відпускних або роздрібних. Окрім цього, податківці виявили п’ятнадцять фактів роздрібної торгівлі алкоголем без ліцензій, чотирнадцять — роздрібної торгівлі тютюновими виробами поштучно, тринадцять — зберігання фальсифікованого алкоголю тощо.

Також із початку року скасовано 58 ліцензій — 22 на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 36 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Загалом же станом на початок березня цього року на території області є 4477 діючих ліцензій: 2443 — на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 234 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області