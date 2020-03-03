Порушили законодавство, на повернення коштів за ліцензію не сподівайтеся

Порядок видачі, призупинення та анулювання ліцензій, зокрема, і на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами визначено Законом України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального». Про це нагадали в головному управлінні ПС у Тернопільській області. Ліцензія на роздрібну (оптову) торгівлю алкогольними напоями (тютюновими виробами) анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставах, визначених статтею 15 згаданого Закону.

Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним суб’єктом господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) письмового розпорядження про її анулювання.

Чинним законодавством, до речі, не передбачено повернення коштів у разі дострокового через ті чи інші причини анулювання ліцензії на роздрібну (оптову) торгівлю алкогольними напоями (тютюновими виробами).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області