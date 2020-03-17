Реєстрація акцизних накладних — цілодобово, без вихідних і святкових

Відповідно до пункту 231.5 статті 231 Податкового кодексу України (ПКУ) при реалізації пального або спирту етилового особа, яка їх реалізує, зобов’язана в установлені терміни скласти акцизну накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Така реєстрація вважається наданням акцизної накладної отримувачу пального або спирту етилового. Акцизні накладні, які не надаються отримувачу пального або спирту етилового, та акцизні накладні/розрахунки коригування, складені за операціями з реалізації пального або спирту етилового суб’єктам господарювання та фізичним особам, які не є платниками акцизного податку, також підлягають реєстрації в ЄРАН.

Реєстрація в ЄРАН здійснюється:

— акцизних накладних, складених при реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку в паливний бак транспортного засобу з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, — не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання;

— першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу — у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу;

— першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного до іншого акцизного складу пересувного — у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного;

— першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу пересувного до акцизного складу — після фактичного отримання пального або спирту етилового на акцизний склад, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за датою складання акцизної накладної;

— першого примірника акцизної накладної при реалізації пального з акцизного складу пересувного до паливного баку транспортного засобу, обладнання або пристрою, до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, — протягом трьох календарних днів із дня фактичного отримання пального;

— першого примірника зведеної акцизної накладної та акцизної накладної, складеної на операції, визначені в підпункті 1 підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 ПКУ — не пізніше п’ятнадцяти календарних днів із дня їх складання;

— акцизної накладної при ввезенні пального або спирту етилового на митну територію України — не пізніше дня, наступного за днем оформлення належним чином митної декларації;

— першого примірника акцизної накладної, що складається при вивезенні пального за межі митної території України, — протягом трьох календарних днів із дня фактичного вивезення пального за межі митної території України, що підтверджено належним чином оформленою митною декларацією;

— другого примірника акцизної накладної — після фактичного отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального або спирту етилового на акцизний склад/акцизний склад пересувний розпорядником акцизного складу/акцизного складу пересувного — отримувачем пального або спирту етилового;

— розрахунку коригування — не пізніше трьох календарних днів, наступних за датою його складання (пункт 231.6 статті 231 ПКУ).

Згідно з пунктом 3 Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 24 лютого 2016 року за номером 114 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 19 червня 2019 року за номером 545), для реєстрації в ЄРАН акцизні накладні/розрахунки коригування надсилаються до ДПС в електронній формі відповідно до порядку подання податкових документів в електронному вигляді з дотриманням умови щодо обміну електронними документами з контрольними органами у порядку, визначеному законодавством.

ЄРАН працює постійно (24 години щодня), крім часу, необхідного для технічного обслуговування.

Технічне обслуговування ЄРАН проводиться у часові проміжки з незначною кількістю реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування.

Інформація про запланований час технічного обслуговування ЄРАН розміщується на офіційному вебпорталі ДПС не пізніше ніж за 24 години до початку технічного обслуговування.

Тобто чинним законодавством не передбачено обмежень щодо можливості реєстрації акцизних накладних та/або розрахунків коригування в ЄРАН у вихідні та святкові дні. ЄРАН працює постійно (24 години щодня), крім часу, необхідного для технічного обслуговування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області