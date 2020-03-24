Руслан КРИСОВАТИЙ: «Про електронний кабінет платників податків і порядок отримання електронного підпису»

Головне управління ДПС у Тернопільській області спільно з інформаційним порталом 0352.ua нещодавно провели Інтернет-конференцію, під час якої всі охочі змогли більш детально дізнатися про електронні сервіси податкової служби. Відповідав на запитання начальник управління податкових сервісів Руслан Крисоватий.

— Доброго дня, шановні онлайн користувачі, — розпочав роботу модератор. — На початку спілкування хочу наголосити, що для фізичних осіб в електронному кабінеті сервіси об’єднано в окремий Е-кабінет.

Е-кабінет для громадян надає такі можливості:

— доступ до реєстраційних даних і даних про об’єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно, відомості про які надходять до ДПС із відповідних реєстрів інших державних органів);

— доступ до сформованих податкових повідомлень-рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю;

— подання декларації про майновий стан і доходи;

— отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків із Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.

Окрім того, через режим «Стан розрахунків з бюджетом» фізичні особи можуть сплатити податки, збори, платежі, обравши на вибір одну з платіжних систем.

Нагадаю також, що доступ до Е-кабінету громадян після проходження електронної ідентифікації можуть отримати фізичні особи та посадові (уповноважені) особи державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, підприємств та організацій.

— Фізична особа — підприємець має намір подавати податкову звітність в електронному вигляді. Із чого порадите їй розпочати?

— Для того, аби подавати податкову звітність в електронному вигляді, необхідно отримати електронний цифровий підпис та встановити необхідне програмне забезпечення. Електронний цифровий підпис можна отримати в будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів на території України. В органах ДПС отримання електронного цифрового підпису здійснюється на безкоштовній основі.

Серед програмного забезпечення можете обрати безкоштовний вебсервіс ДПС «Електронний кабінет платника податків», через який надсилати податкову звітність та обмінюватися інформацією з ДПС.

Після отримання електронного підпису необхідно укласти з територіальним органом ДПС за основним місцем обліку договір «Про визнання електронних документів». Його необхідно підписати, використовуючи електронний цифровий підпис посадової особи та печатки (за наявності) та надіслати до ДПС засобами програмного забезпечення. Якщо платник перебуває на обліку як платник окремих податків у декількох контрольних органах, то для подання податкової звітності в електронному вигляді він має укласти договір із контрольним органом, в якому знаходиться на обліку.

Після відправки звітів платнику надходить квитанція №1 про прийняття такого звіту шлюзом ДПС із вказанням дати отримання.

Після цього надсилається квитанція №2 про результати обробки звіту (його прийняття або відмову в прийнятті) із реєстраційним номером та датою прийняття.

Договір про визнання електронних документів розглядається органами ДПС протягом п’яти днів, причому звітність можна подавати тільки після укладання такого договору. Тобто після отримання позитивної квитанції №2.

— Чи є можливість отримати через Е-кабінет інформацію з Реєстру застрахованих осіб у Пенсійному фонді України?

— Так, є. Цей сервіс для фізичних осіб функціонує в приватній частині електронного кабінету, меню «ЕК для громадян», та надає змогу після проходження електронної ідентифікації, не виходячи з дому, в будь-який час отримати інформацію про себе. Зокрема, відомості про заробітну плату (дохід), з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України можна отримати, скориставшись гіперпосиланням на портал електронних послуг ПФУ, яке знаходиться в меню ЕК для громадян.

Зауважу, що відомості надаються по роках у розрізі страхувальників. За кожен рік додатково визначається загальна сума заробітної плати та загальна сума заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії.

— А які документи необхідно підготувати фізичній особі для ключа?

– Перелік необхідних документів такий:

паспорт; заява-приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису»; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; заявка на формування посиленого сертифіката електронного ключа;

Акредитований центр під час надання послуги сертифікації фізичним та юридичним особам зобов’язаний генерувати відкритий та особистий ключі підписанта, формувати сертифікат згідно із законом.

Сертифікат підписанта, сформований акредитованим центром, чинний не більше двох років. Чи, іншими словами, термін дії електронного ключа не перевищує два роки.

— Загубив ідентифікаційний код. Що потрібно, аби видали новий?

— Для отримання документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, фізична особа пред’являє документ, що посвідчує особу.

Перед тим, як видати фізичній особі документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі, працівник контрольного органу зобов’язаний пересвідчитися, що в паспорті у формі книжечки відсутня відмітка про наявність у цієї особи права здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта або таку відмітку скасовано (анульовано) та в паспорті у формі картки відсутній запис про відмову від реєстраційного номера облікової картки платника податків.

— Можна в електронному кабінеті отримати код для дитини?

— Ні, реєстраційний номер облікової картки платника податків в електронному вигляді отримати не можна.

— Оскільки діють карантинні заходи і до вас не надто хочеться навідуватися, де знайти зразки заповнення декларації про майновий стан і доходи?

— Скористайтеся субсайтом Територіальних органів ДПС у Тернопільській області за посиланням https://tr.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2020/informatsiyni-povidomlennya/403023.html, там розміщено нову форму декларації та зразки заповнення додатків до неї.

Усім дописувачам щиро дякую!

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області