Спортивний подвиг Підручного не залишився поза увагою

Національний олімпійський комітет України розпочав цей тиждень з урочистостей. На сцені Київського національного академічного театру оперети в понеділок, 9 березня, вшанували лауреатів традиційного конкурсу «Герої спортивного року», який громадська організація прихильників олімпійського руху спільно з мінмолодьспортом провели вже учотирнадцяте.

За підсумками опитування, в якому взяли участь і спортивні журналісти вітчизняних засобів масової інформації, головних спортивних оскарів за визнання найкращими спортсменами 2019 року удостоїлися торішні чемпіони світу, Європи і других Європейських ігор, борець греко-римського стилю Жан Беленюк і дзюдоїстка Дарія Білодід. За визначні і тріумфальні виступи на найпрестижніших міжнародних стартах у неолімпійському сезоні, так би мовити, і шана. Сильніших за вас торік на планеті так і не знайшлося!

Цікаво, що серед номінантів на звання «Найкращий спортсмен 2019 року» був і чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний з Острова Тернопільського району. Вже сам факт потрапляння до числа претендентів на перемогу, погодьтеся, ні про що, як про непересічну особистість претендента, свідчити не може.

Та якби, скажімо, авторові цих рядків не хотілося віддати голос за земляка, через особисті уподобання об’єктивність не повинна страждати. Видатний вітчизняний борець, віцечемпіон Олімпіади, а нині вже дворазовий чемпіон світу і триразовий чемпіон Європи, якого пам’ятаю ще з часів участі в традиційних дитячих та юнацьких турнірах у Тернополі, торік виграв усе, що тільки було можливо.

Стосовно ж капітана і лідера чоловічої збірної України з біатлону, то в пропонованому переліку інших номінацій кількома рядками нижче значилася та, в якій у році, що минув, Дмитро Підручний, без сумніву, був поза конкуренцією — «Сенсація року». Пам’ятаючи, звісно, що в переважній більшості попередніх опитувань мої колеги, не надто задумуючись, зазвичай згадували тих, хто ледве «нізвідки» прийшов, і відразу підкорив п’єдестал престижних змагань, чи не миттєво згадав слова світлої пам’яті першого наставника Дмитра Миколи Опанасюка.

Ще коли один із двох його найбільш уславлених нині підопічних (інша — Олена Підгрушна) дивував усіх перемогами на всеукраїнських юнацьких стартах стріляючих лижників, Микола Петрович не раз і не два запевняв: Дмитро здатний та обов’язково підкорить найпрестижніші світові спортивні вершини. Хоча би тому, що до завершальних метрів дистанції нізащо не припинить боротьбу.

Наче у воду дивився той, хто розпочинав виводити Дмитра в «майстри». Можете вірити, можете і ні, але коли дванадцять місяців і три дні тому (адже нинішній рік — високосний) Дмитро Підручний у шведському Естерсунді тріумфально фінішував у гонці переслідування світової першості, саме в автора цих рядків чи не насамперед не було сумнівів у тому, хто ж стане переможцем. На справжній спортивний подвиг здатні лишень ті, хто за жодних обставин не припинить боротьбу і скористається найменшою похибкою фаворита, навіть коли останній — сам Йоханнес Тінгнес Бьо.

Зрештою, Дмитро Підручний аж ніяк не має права розчаровуватися в тому, що найбільш успішний у його спортивній кар’єрі 2019-й здатний принести йому хоча би якісь негативні емоції в цьому сезоні. Володарем номінації «Найкращий спортсмен року» він поки що не став. Але ж ніхто йому не заборонить домогтися цього почесного звання в найближчому майбутньому. Особливо з огляду на результати останнього етапу Кубка світу в чеському Нове-Мєсто.

Насамперед завдяки зусиллям Підручного естафетна чоловіча збірна України вперше за два десятиліття в чеському Нове Мєсто наприкінці минулого тижня знову піднялася на другу сходинку п’єдесталу пошани етапу Кубка світу. А завершального змагального дня наш земляк фінішував четвертим у масовому старті тридцяти найкращих стріляючих лижників планети. В боротьбі за «бронзу» лише кількома секундами поступився олімпійському чемпіонові і п’ятиразовому переможцю світових першостей Арнду Пайфферу з Німеччини.

Не може не радувати і те, що і в жіночій естафеті наші землячки до останнього зберігали шанс не тільки на подіум, але й на перемогу. На жаль штрафне коло, яке довелося подолати Олені Підгрушній, і кращі швидкісні якості німкені Деніз Херманн змусили задовільнитися лишень четвертим місцем.

Уже вчора у фінському Контіолахті чоловічим спринтом розпочався передостанній у сезоні етап кубка світу з біатлону.

На фото: Дмитро ПІДРЧНИЙ — переможець у номінації «Сенсація року» в традиційному конкурсі НОК України «Герої спортивного року»; чоловіча естафетна збірна України — на другій сходинці п’єдесталу пошани в чеському Нове Мєсто».

Фото із офіційних сайтів НОК України і Федерації біатлону України