Термін подання декларацій продовжено до першого липня

Відповідно до змін, запроваджених Законом України від 17 березня 2020 року за номером 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», продовжено термін декларування громадянами своїх доходів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Громадяни та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, для яких встановлено строки подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи до травня, тепер мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до першого липня 2020 року. Тобто останній день подання декларації — 30 червня 2020 року.

Податкові зобов’язання, визначені в таких деклараціях, мають бути сплачені до першого жовтня 2020 року.

Що стосується громадян, які заявляють право на податкову знижку, то вони мають право подати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік до 31 грудня 2020 року включно.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області