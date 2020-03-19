Треновані, багаті і знамениті? Це — не допоможе…

Як не прикро, але коронавірус, на жаль, головна тема останніх кількох тижнів у суспільно-політичному житті Європи та всього світу загалом. Зрозуміло, що спорт теж не міг залишитися осторонь.

Хоч епідемія інфекційного захворювання, яку вже називають і пандемією, розпочалася в Китаї, вона швидко добралася і до Європи. Футбольний світ, до речі, вперше зіткнувся із хворобою наприкінці лютого, коли стало відомо, що інфікувався один із гравців аматорського клубу з Ломбардії.

Відразу ж було ухвалено рішення про скасування чотирьох десятків аматорських матчів в Італії. А «П’яченца» із серії С з метою непоширення вірусу негайно скасувала заняття в своїй академії. Далі, на жаль, пішло по висхідній. За Італією футбол перестали грати практично у всіх країнах континенту, проводили без глядачів окремі матчі, а потім і взагалі скасували заплановані поєдинки серій плей-оф Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Ще до початку карантину в Україні про хворобу заявив власник грецького «Олімпіакоса» та англійського «Нотінгем Форест» Евангелос Марінакіс. Суперники першого з них в 1/8 фіналу Ліги Європи з англійського «Вулверхемптона» відразу відправили до УЄФА прохання про скасування матчу. Однак організатори все ж вирішили провести його за зачиненими дверима.

І пішло, так би мовити, поїхало. Позитивний тест на коронавірус здав захисник німецького «Ганновера» Тімо Хюберс. Після зараження з партнерами він не контактував, відразу ж відправившись на карантин. Тривожні новини надійшли і з Англії, де в червоній зоні опинилися відразу троє футболістів із «Лестера». З небезпекою зіткнувся і гравець «Манчестер Сіті» Бенжамен Менді — захворів один з його родичів. Звісно, що всім порадили самоізолюватися.

Одним футболом справа не обійшлася. Далі стало відомо, що інфікований баскетболіст Донован Мітчелл із «Юти Джаз». А коли наступного дня коронавірусом заразився і його одноклубник Руді Гобер, турнір у баскетбольній NBA негайно відмінили. Як і чемпіонати з цього виду спорту в європейських країнах.

Далі зволікати, без сумніву, було неможливо. Тому спортивне життя не тільки на континенті, а й у всьому світі практично завмерло.

Окрім згаданих уже відомих атлетів, коронавірус знайдено і в інших — футболістів Даніеле Ругані, Каллума Хадсона-Одої, Маноло Габбіадіні, Яннеса Хорна, Душана Влаховича, Омара Коллея, Альбіна Екдаля, Антоніо ла Гуміна, головного тренера лондонського «Арсенала» Мікеля Артети, відомих баскетболістів, велосипедистів, тенісистів, легкоатлетів.

І їм, і всім нам залишається побажати лишень одного. Аби світ швидше поборов страшну недугу і всі були здорові.

На фото: головний тренер лондонського «Арсенала» Мікель АРТЕТА теж захворів.

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