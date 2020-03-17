У чемпіонатах пауза. Поки що до 3 квітня

На відміну від баскетболу, де в усіх лігах команд майстрів достроково завершили вітчизняні турніри, у Федерації волейболу України все ще сподіваються пізніше продовжити сезон. У позавчорашньому повідомленні цієї громадської спортивної організації сказано, що в зв’язку із запровадженням карантину на всій території нашої держави та ускладненням ситуації, спричиненої пандемією коронавірусу директорат федерації ухвалив рішення тимчасово призупинити чемпіонати України до закінчення терміну карантину — 3 квітня.

Наприкінці ж минулого тижня жіночі колективи суперліги без присутності глядачів провели поєдинки шістнадцятого туру. Волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Ґадз» візит до Луцька розпочали вельми впевнено. Хоча місцева «Волинь» і постаралася вчинити їм гідний спротив, кінцівки всіх трьох зіграних у п’ятницю партій неодмінно завершувалися на користь підопічних Віктора Туркули — 25:23, 25:17, 25:22.

Аналогічно розпочався і суботній матч. Тож після четвертого підряд виграного тернопільською командою сету (25:16) навряд чи хтось міг подумати, що в її діях станеться ледве не катастрофічний збій. А саме так, на превеликий жаль, і трапилося. Повністю провалена далі нашими волейболістками друга партія (12:25) допомогла господаркам майданчика міцно захопити в свої, так би мовити, руки ігрову ініціативу. І в кінцівках ще двох сетів, мінімально необхідних для завершення гри на свою користь, ті вже своїм не поступилися — 25:22, 25:23 і 3:1 на користь «Волині».

Інші результати шістнадцятого туру: «Хімік» (Южне) — «Реґіна» (Рівне) — 3:0, 3:0, «Прометей» (Кам’янське) — «Полісся» (Житомир) — 3:0, 3:0, «Орбіта» (Запоріжжя) — «Університет» (Чернігів) — 3:0, 3:0.

Утрачена волейболістками «Галичанки» в другому матчі перемога, без сумніву, загострила боротьбу за два вакантні поки що місця в чільному квартеті. Втім усе в руках наших землячок. Якщо їм залишилося провести ще два домашні матчі з «Білозгаром», то «Полісся» має спочатку прийняти «Хімік», а пізніше завітати в гості до «Орбіти», на яку перед тим ще чекатимуть у Рівному.

Незмінним же (навіть, якщо чемпіонат відмінять узагалі) поки що залишається єдиний факт: достроково, за два тури до завершення, переможцем першого етапу став «Прометей».

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