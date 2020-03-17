Вагоме поповнення місцевих бюджетів

Одним із вагомих джерел наповнення місцевих бюджетів є податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Цього року впродовж січня-лютого до місцевих скарбниць Тернопільщини надійшло 16 мільйонів 802,8 тисячі гривень платежу, що перевершило очікувані надходження на 42,6 відсотка.

Відтак місцеві громади додатково отримали п’ять мільйонів 19,1 тисячі гривень. А приріст до торішніх січня-лютого склав 21 відсоток або 2,9 мільйона гривень.

Понад 88 відсотків податку сплатили юридичні особи. Вони перерахували до місцевих бюджетів 14 мільйонів 854,6 тисячі гривень за нерухоме майно. Це перевищило надходження аналогічного торішнього періоду на 2,4 мільйона, а очікувані — на 5,5 мільйона.

Фізичні особи спрямували до бюджетів територіальних громад один мільйон 948,2 тисячі гривень цього платежу. Порівняно з січнем-лютим 2019 року надходження зросли на 533,4 тисячі гривень або на 37,7 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області