Надходження до місцевих громад податку на нерухоме майно

З початку цього року власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 47 мільйонів 743,5 тисячі гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це майже на 4,7 мільйона більше, ніж торік у січні-лютому.

Основна сума сплаченого платежу припадає на власників нерухомості — юридичних осіб. Вони спрямували на розвиток територіальних громад краю майже 32,8 мільйона гривень податку на нерухоме майно. Натомість жителі області перерахували за нерухомість протягом перших двох місяців року понад 14,9 мільйона гривень.

Податківці нагадали про те, що надходження від податку на нерухоме майно у повній сумі спрямовуються до місцевих бюджетів. Тож є одним з важливих платежів, який формує бюджети громад. Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від типу об’єктів та їх місцезнаходження у відсотках до мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня звітного року, та не може перевищувати 1,5 відсотка за один квадратний метр.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області