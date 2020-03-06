Валерій ЛІСНИЦЬКИЙ: «Конструктивний діалог із бізнесом допомагає почути реальну оцінку законодавчих новацій»

Запровадження нової системи моніторингу податкових накладних та розрахунків коригування — питання, яке сприяло конструктивному діалогу під час проведеного нещодавно чергового засідання громадської ради при головному управлінні ДПС у Тернопільській області. Участь у ньому узяв і виконувач обов’язків начальника ГУ ДПС в області Валерій Лісницький.

Звертаючись до присутніх, він зазначив: «У своїй роботі податкова служба продовжує дотримуватися ризик орієнтованого підходу. Вважаю, що суб’єкти господарювання, які працюють у правовому полі, сплачують належні платежі до бюджетів, створюють робочі місця, повинні мати підтримку та захист із боку держави та закону. Ті ж, хто нечесний на руку, мають зустрічати опір із боку держави, почуватися дискомфортно. Звісно, що в своїй діяльності порушники повинні відчути і жорсткі законодавчі перешкоди».

Валерій Лісницький також зазначив, що запровадження системи моніторингу податкових ризиків при реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування сприятиме підтримці легального бізнесу та протидіятиме незаконному відшкодуванню податку на додану вартість. Це порівняно новий механізм. Його суть у тому, що в автоматичному режимі аналізуються податкові накладні за результатами задекларованих звітних показників платника із наявною в податкових органах інформацією, яка відображає специфіку господарської діяльності такого платника. Презентована ця система була ще в 2017 році. Вона пройшла декілька етапів змін та удосконалень і довела свою ефективність.

Посадовець нагадав, що сьогодні порядок зупинення реєстрації податкових накладних регулюється постановою Кабінету міністрів України від 11 грудня 2019 року за номером 1165, яка набрала чинності із січня цього року. До неї, до речі, внесено ряд змін.

— Для прикладу, — роз’снив Валерій Лісницький, — рішення про реєстрацію або відмову за результатами розгляду пояснень та копій документів скорочено із семи до п’яти робочих днів. Також платник може оскаржити рішення в адміністративному порядку, що забезпечує швидше досудове вирішення спору. Крім цього, платник може подати в електронному вигляді інформацію та копії щодо спростування відповідності критерію ризиковості документів до комісії регіонального рівня, яка приймає рішення впродовж семи робочих днів. Так зводиться до мінімуму безпосереднє спілкування платника із податковою.

Очільник ГУ ДПС в області також поінформував про створення тематичної «гарячої» лінії з питань стану обробки податкових накладних та електронної звітності за номером (0800)501-007 (напрямок 0). Окрім цього, щовівторка в приміщенні головного управління ДПС у Тернопільській області проходять засідання комісії, куди можуть прийти представники бізнесу й отримати роз’яснення, консультації. Адже податкова служба готова до конструктивного діалогу з бізнесом, прагне почути реальну оцінку апробації законодавчих новацій.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області