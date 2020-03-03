Відчутне зростання надходжень до зведеного бюджету

За останній час на Тернопільщині забезпечили зростання надходжень до Загального фонду Державного бюджету України на 102,6 відсотка. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При очікуваних 219,6 мільйона гривень фактичні надходження склали 225,3 мільйона. Додатково до бюджету перерахували 5,7 мільйона гривень. Порівняно ж із торішнім лютим до державного бюджету спрямували на 8,6 мільйона або на чотири відсотка більше. Про це проінформував виконувач обов’язків начальника ГУ ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький.

— Такий показник, без сумніву, є високим результатом, оцінкою удосконалення податкових сервісів, законодавчих нововведень та співпраці з бізнесом, — дійшов висновку посадовець. — Завдяки спільним зусиллям платників податків і фахівців податкової служби вдалося виконати поставлені завдання. Адже, що б не відбувалося навколо, завжди намагаємося спільно тримати руку на економічному пульсі нашої держави і дбати про її фінансову стабільність.

Керівник податківців також висловив сподівання, що підприємці і надалі з усією відповідальністю ставитимуться до сплати податків, а фахівці податкової служби докладуть усіх зусиль, аби забезпечити для цього комфортні умови.

Загалом же впродовж січня-лютого цього року краяни перерахували до зведеного бюджету один мільярд 233,1 мільйона гривень, що на 153,4 мільйона більше, ніж торік за аналогічний період.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області