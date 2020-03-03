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Відчутне зростання надходжень до зведеного бюджету

03.03.202003.03.2020Автор Богдан Дікальчук
Відчутне зростання надходжень до зведеного бюджету

За останній час на Тернопільщині забезпечили зростання надходжень до Загального фонду Державного бюджету України на 102,6 відсотка. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При очікуваних 219,6 мільйона гривень фактичні надходження склали 225,3 мільйона. Додатково до бюджету перерахували 5,7 мільйона гривень. Порівняно ж із торішнім лютим до державного бюджету спрямували на 8,6 мільйона або на чотири відсотка більше. Про це проінформував виконувач обов’язків начальника ГУ ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький.

— Такий показник, без сумніву, є високим результатом, оцінкою удосконалення податкових сервісів, законодавчих нововведень та співпраці з бізнесом, — дійшов висновку посадовець. — Завдяки спільним зусиллям платників податків і фахівців податкової служби вдалося виконати поставлені завдання. Адже, що б не відбувалося навколо, завжди намагаємося спільно тримати руку на економічному пульсі нашої держави і дбати про її фінансову стабільність.

Керівник податківців також висловив сподівання, що підприємці і надалі з усією відповідальністю ставитимуться до сплати податків, а фахівці податкової служби докладуть усіх зусиль, аби забезпечити для цього комфортні умови.

Загалом же впродовж січня-лютого цього року краяни перерахували до зведеного бюджету один мільярд 233,1 мільйона гривень, що на 153,4 мільйона більше, ніж торік за аналогічний період.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області