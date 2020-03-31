Віддають перевагу другій групі

На початок березня цього року на обліку в податкових органах Тернопільщини перебувала 34781 фізична особа, зареєстрована суб’єктом господарювання. Підприємницьку діяльність здійснюють 33682 приватних підприємці чи 97 відсотків.

Причому спрощену систему оподаткування, обліку та звітності активно застосовують 27204 фізичних особи або 81 відсоток. На загальній системі оподаткування займаються бізнесом 6478 приватних підприємців.

Майже половина суб’єктів господарювання (13379 платників, що становить 49 відсотків) застосовують другу групу єдиного податку. Третина єдиноподатників (8770 осіб) надали перевагу третій групі. Перша група спрощеної системи оподаткування залишилася актуальною для 5055 приватних підприємців.

Податківці також нагадали, що, відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року за номером 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», приватні підприємці на період з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ за себе. Ця новація стосується також осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності, а також члени фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області